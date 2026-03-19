Oblačan dan u BiH uz temperature do 14°C

Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, rijetko u poslijepodnevnim satima može pasti malo kiše ili kratkotrajan pljusak.

U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Više oblačnosti na sjeveru Hercegovine. Vjetar je umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera.

Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -2 i 4°C, na jugu zemlje do 7°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 6 i 12°C, na jugu zemlje do 14°C.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 1°C, a najviša dnevna temperatura zraka oko 8°C.