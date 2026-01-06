Oblačno vrijeme danas u BiH, uz snijeg u Bosni i kišu u Hercegovini. Temperature od -4 do 12 stepeni.

U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati oblačno vrijeme. U Hercegovini se očekuje kiša, dok će u Bosni padati snijeg. Tokom prijepodneva, na istoku i jugoistoku Bosne mjestimično je moguća i kiša. Očekivana visina novog snijega iznosi od 10 do 20 centimetara, dok bi u planinskim predjelima mogla doseći i do 30 centimetara.

Intenzivnije padavine prognoziraju se u Hercegovini, gdje je uz kišu moguća i pojava grmljavine. Vjetar će biti slab do umjeren – na jugu južni i jugoistočni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeveroistočni. Dnevne temperature zraka u Bosni kretat će se od -4 do 3 stepena, dok će u Hercegovini iznositi od 6 do 12 stepeni Celzijusa.

U Sarajevu će biti oblačno, a tokom dana očekuju se susnježica i snijeg. Jutarnja temperatura iznosit će oko -1, dok će najviša dnevna biti oko 1 stepen.