BIHAMK: Neophodan oprez zbog mokrog i djelimično zaleđenog kolovoza

Na većini puteva u Bosni i Hercegovini jutros se saobraća po mokrom kolovozu, a zbog ledene kiše koja je padala tokom noći upozorava se i na mjestimično zaleđene dionice.Zbog popriječena tri teretna vozila, na planinskom prevoju Rostovo (Novi Travnik-Bugojno) obustavljen je saobraćaj. Zbog izlijevanja rijeke, za saobraćaj je zatvorena i magistralna cesta Nevesinje-Gacko.

U zapadoj Bosni pada snijeg i zadržava se na svim putnim pravcima, saobraća se otežano. Preko svih planinskih prevoja u ovom dijelu naše zemlje teretna vozila preko 7,5 tona moraju postaviti lance.

Posebno se skreće pažnja na dionice u jugozapadnoj Bosni, na širem području Livna i Glamoča.

Zbog težine snijega, česte su prijave oborenih stabala i granja na kolovoz. Također, skreće se pažnja i na odrone kamenja na kolovoz, kao i na smanjenu vidljivost, zbog magle.

Prognoze meteorologa nisu optimistične do kraja ove sedmice, pa se apeluje na vozače da u skladu sa vremenskom situacijom planiraju svoja putovanja. Budite maksiimalno oprezni. – Na put ne krećite bez zimske opreme. Vozite sporije, čuvajte vaš život, kao i živote ostalih učesnika u saobraćaju – poručuju iz IC BIHAMK-a.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Zbog čestih izljevanja vode na kolovoz na magistralnom putu Stolac-Domanovići-Tasovčići, postavljena je dodatna saobraćajna signalizacija upozorenja i ograničenja.

Zbog zimskih uslova za vožnju u Republici Hrvatskoj, na graničnom prelazu Izačić na snazi je zabrana saobraćanja za teretna vozila sa prikolicom i šlepere. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče uz zadržavanja do 30 minuta.

Zbog pravoslavnog Božića, danas od 12 sati do sutra 07.01.2026. god. do ponoći zabranjuje se prijevoz eksplozivnih materija na putevima u Bosni i Hercegovini.

Zog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. 12. 2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.

