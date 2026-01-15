Od 15. aprila nova aviolinija Tuzla – Stuttgart

Od 15. aprila do 20. maja uvodi se nova aviolinija Tuzla – Stuttgart, koja će u tom periodu zamijeniti dosadašnju liniju za Basel, potvrđeno je za Putujte.ba.

Nova linija predstavlja dodatnu pogodnost za putnike, posebno za bh. dijasporu u Njemačkoj, jer omogućava lakšu i direktniju povezanost sa jednim od najvažnijih gradova u toj zemlji.

Putnicima je, osim Tuzle, na raspolaganju i opcija letova iz Banjaluke, za one kojima ta polazna tačka više odgovara.

Uvođenje linije Tuzla – Stuttgart ocijenjeno je kao dobra vijest za građane koji često putuju između Bosne i Hercegovine i Njemačke, uz očekivanja da bi interes putnika mogao otvoriti mogućnost njenog produženja i tokom ostatka godine.

Tuzlainfo.ba