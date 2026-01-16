Premija po litru mlijeka u FBiH uskoro veća za minimum 15 feninga

Mljekari u Federaciji BiH će uskoro imati veće premije po litru mlijeka u iznosu od najmanje 15 feninga u odnosu na kolege iz Republike Srpske.

Ovo se još ne odnosi na dodatne, kantonalne premije po litru mlijeka koje variraju od 0,05 KM do 0,15 KM, što znači da će neki mljekari u FBiH dobijati i do 0,57 KM po litru mlijeka.

Ipak, u Srpskoj postoji podsticaj po kravi od 330 KM, dok u FBiH toga nema.

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je u budžetu za ovu godinu planiralo da poveća izdvajanja za otkupljeno mlijeko, na način da se postojeći iznos od 0,40 KM poveća na 0,42 KM.

Sa druge strane, u Republici Srpskoj se po litru mlijeka izdvaja 0,28 KM.

Kemal Hrnjić, federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, istakao je da se kontinuirano radi na podršci razvoju mljekarstva u Federaciji, prepoznajući proizvodnju svježeg kravljeg mlijeka kao strateški važnu granu poljoprivrede i prehrambene industrije.

“Za 2026. godinu Ministarstvo planira povećanje novčane podrške fizičkim licima koja proizvode mlijeko na svojim poljoprivrednim gazdinstvima. Nakon završetka procesa usvajanja budžeta Federacije BiH u Parlamentu Federacije BiH, predviđeno je da se u okviru Programa utroška sredstava namijenjenih za poljoprivredu Federacije BiH predloži povećanje izdvajanja za otkupljeno mlijeko, na način da se postojeći iznos od 0,40 KM poveća na 0,42 KM, čime će fizička lica biti izjednačena sa pravnim licima. Ova mjera predstavlja direktnu pomoć proizvođačima mlijeka u prevazilaženju tržišnih izazova, stabilizaciji proizvodnje i očuvanju primarne poljoprivredne proizvodnje u Federaciji BiH”, istakao je Hrnjić.

Naveo je da je unapređenje položaja proizvođača mlijeka jedan od prioriteta resornog ministarstva.

Milorad Arsenić, predsjednik Udruženja mljekara Republike Srpske, rekao je da je crvena linija ispod koje mljekari neće ići 500 KM po grlu i premija od minimum 0,33 KM feninga po litru mlijeka.

“Jako je neizvjesno stanje. Sada idemo korak po korak, a molio sam mljekare za strpljenje pa ćemo vidjeti šta ćemo dalje. Na sastanku u ministarstvu prije nekoliko dana usaglašeni su neki stavovi. Novi sastanak će biti u februaru, gdje će ministarstvo izaći sa svojim stavom”, naveo je Arsenić za RTRS.

Istakao je da je čašu prelilo to što je od 1. januara došlo do smanjenog otkupa mlijeka od “Mlijekoprodukta”.

Prije nekoliko dana se oglasila i Anđelka Kuzmić, ministarka poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, koja je navela da su u stalnom kontaktu sa predstavnicima udruženja mljekara i sa proizvođačima.

“Aktivno se traži rješenje problema nastalog usljed poremećaja na svjetskom tržištu i najave najvećeg otkupljivača mlijeka u Republici Srpskoj ‘Mlijekoprodukta’ da će smanjiti količine mlijeka za otkup.

Mora se naći način da pomognemo našim mljekarima, i tu se moraju uključiti i otkupljivači, ali i trgovinski lanci”, rekla je Kuzmićeva.