Od januara bez elektronske potvrde nema slanja poreznih prijava

U “Službenim novinama Federacije BiH” objavljene su izmjene i dopune Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit, kojima se uvodi mogućnost elektronskog podnošenja poreznih prijava.

Najznačajnija novina odnosi se na obaveznu upotrebu kvalificirane elektronske potvrde, bez koje nakon 1. januara 2026. godine neće biti moguće podnijeti poreznu prijavu putem interneta.

Od navedenog datuma, svi porezni obveznici dužni su obrazac PP-812 dostavljati Poreznoj upravi isključivo elektronskim putem, koristeći kvalificiranu elektronsku potvrdu.

Kvalificiranu elektronsku potvrdu izdaje Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA), te ovlašteni izdavatelji poput BH Pošte i kompanije Halcom.

Potvrda koju izdaje IDDEEA je besplatna, a za njeno preuzimanje potrebno je posjetiti jedan od RA ureda ovjeritelja IDDEEA-e, koji se nalaze u Sarajevu, Banjoj Luci, Mostaru, Bihaću i Bijeljini.

S toga, IDDEEA poziva građane i pravna lica da na vrijeme pokrenu postupak pribavljanja kvalificirane elektronske potvrde a sve potrebne informacije dostupne su putem službene stranice www.iddeea.gov.ba.

(Vijesti.ba)