Državljanin BiH uhićen na Oktoberfestu: S dvojicom Afganistanaca preprodavao kokain

Drogu su mu pronašli u pet vrećica s bademima, koji su jedan od simbola Oktoberfesta.

Nakon jučerašnje drame s lažnim bombama, koja je dovela do privremenog prekida Oktoberfesta, policija je napravila presjek sigurnosne situacije i izvijestila o broju uhapšenih tokom prethodnih dana, pišu Nezavisne novine. Prema izvještaju policije, ovih dana je na Oktoberfestu vladalo posebno dramatično stanje. U subotu su vrata bila zatvorena dobar dio dana zbog prevelike gužve. Policija je saopćila da je u prethodnim danima uhapšeno više desetina počinilaca, među kojima i 19-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine.

On se sumnjiči da je zajedno s dvojicom Afganistanaca preprodavao kokain na Oktoberfestu, a primijetili su ga policajci u civilu dok je stalno prilazio ljudima u blizini šatora Schützenfest. Ispostavilo se da se radi o državljaninu BiH s prebivalištem u Minhenu, a drogu su mu pronašli u pet vrećica s bademima, koji su jedan od simbola Oktoberfesta.

Navodno se radilo o značajnoj količini kokaina, a nakon privođenja on je s Afganistancima izveden pred istražnog sudiju u sjedištu policije u Minhenu. Protiv njih će biti podnesena prijava za kršenje Zakona o narkoticima.

