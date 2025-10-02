Od 12. oktobra vrijede nova pravila za ulazak i izlazak iz Evropske unije

Delegacije EU u BiH podsjetila je da od 12. oktobra, novi, najsavremeniji sistem upravljanja granicama Evropske unije, ulaska/izlaska (EES), počinje s radom, te će modernizirati upravljanje vanjskim granicama EU.

Uvođenje nove tehnologije osigurat će pouzdane podatke o prelascima granice i postepeno unaprijediti iskustvo putnika prilikom ulaska u šengenski prostor.

Ovaj sistem će zamijeniti trenutni način rada, odnosno ručno pečatiranje pasoša, i unaprijediti sigurnost kroz poboljšane granične kontrole, korištenje elektronskih evidencija i biometrijskih podataka.

EES će obrađivati podatke na graničnim prelazima za putnike koji nemaju državljanstvo nijedne zemlje članice EU, kao ni državljanstvo Islanda, Lihtenštajna, Norveške ili Švicarske, prilikom putovanja radi kraćeg boravka (90 dana u bilo kojem periodu od 180 dana), svaki put kada prelaze vanjske granice bilo koje od 29 evropskih zemalja koje primjenjuju ovaj sistem.

Podaci koji će se evidentirati su informacije iz putnog dokumenta, datum i mjesto svakog ulaska i izlaska, kao i biometrijski podaci poput slike lica i otisaka prstiju, koje će službenici za kontrolu pasoša prikupiti kada putnik prvi put pristupi na granični prelaz nakon početka rada EES-a. Ti će se podaci zatim pohraniti u digitalnu datoteku i provjeravati prilikom narednih prelazaka granice.

EES će osigurati najviše standarde zaštite podataka i privatnosti. Evidencija o ulascima i izlascima će se čuvati tri godine od datuma kreiranja, dok će se pojedinačne datoteke koje sadrže lične podatke čuvati tri godine i jedan dan od datuma posljednjeg izlaska. KLIX