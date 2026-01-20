Odgovorno upravljanje koncesijama u fokusu Vlade TK

Vlada Tuzlanskog kantona je na današnjoj sjednici prihvatila Informaciju o nadzoru, provjeri rada koncesionara i praćenju izvršenja koncesionih ugovora, čime je potvrđena posvećenost transparentnom upravljanju prirodnim resursima i zaštiti javnih prihoda. Iz izvještaja Komisije za koncesije vidljivo je da nadležna kantonalna ministarstva uredno i blagovremeno provode kontrolu nad izvršenjem ugovora, redovno sačinjavaju zapisnike te donose rješenja o plaćanju koncesionih naknada. U cilju podrške privredi, koncesionarima je omogućeno avansno plaćanje godišnjih naknada, čime se smanjuju troškovi bankovnih garancija i olakšava poslovanje, uz zadržavanje pune finansijske discipline.

Većina koncesionara uredno izmiruje svoje obaveze, dok će prema onima koji to ne čine biti poduzete dodatne mjere u skladu sa zakonom. Posebno je istaknuto da Rudnik uglja „Kreka“ uredno servisira dugoročne obaveze prema ranije potpisanom protokolu s Vladom TK, ali ne izmiruje svoje tekuće obaveze, te po ovome osnovu i dalje rastu njegova dugovanja.

Kada su u pitanju resorne oblasti kao koncesionari, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede trenutno prati realizaciju 43 ugovora iz oblasti korištenja voda, poljoprivrednog zemljišta i hidroenergetskih objekata, dok Ministarstvo privrede nadzire 23 ugovora iz sektora rudarstva, mineralnih sirovina i energetike. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice vodi jedan ugovor iz oblasti isporuke toplotne energije. Sva ministarstva, kao koncesori, uredno izvršavaju svoje obaveze i koriste zakonske mehanizme kako bi se osigurala potpuna naplata javnih prihoda.

Vlada Tuzlanskog kantona nastavlja jačati sistem upravljanja koncesijama, s ciljem odgovornog korištenja prirodnih resursa, stabilnih budžetskih prihoda i stvaranja povoljnijeg poslovnog ambijenta.