Nedim Sladić o najavljenoj “polarnoj zimi” u februaru: Djeluje na prvu kao da kontriram svima

Nakon što su pojedini strani meteorološki servisi najavili dolazak „sibirske oluje“ i najavili „zimski sudnji dan“ za Balkan, ove tvrdnje brzo su se proširile regionom.

Drugačija procjena

Međutim, takvim prognozama suprotstavio se jedan od najpoznatijih meteorologa iz Bosne i Hercegovine, Nedim Sladić, koji je putem društvenih mreža iznio znatno smireniju i drugačiju procjenu vremenskih prilika.

Sladićeva prognoza za preostali dio januara u potpunosti ublažava dramatične najave o ekstremnoj polarnoj hladnoći.

– Iskreno, ne očekujem ništa neuobičajeno i atipično za januar po pitanju vremena u narednom periodu. Uopćeno, djeluje na prvu kao da kontriram svima unazad 14 dana, ali zaista trenutno ne vidim niti jedan jasan i dovoljno snažan signal koji nas gura u pravu zimu – naglašava Sladić.

Sladić ističe da će se trenutna hladna zračna masa koja vlada iznad naših područja, povući do sredine sedmice. S njom će oslabiti i zračni pritisak.

Umjesto okivanja u led, Sladić prognozira promjenu vremena koja donosi naoblaku i padavine.

– Početnu vedrinu, koja je po kotlinama i riječnim dolinama često maskirana u nisku naoblaku, mijenjat će sve dominantniji oblaci, a prema kraju radne sedmice i padavine – pojašnjava meteorolog.

Ključna razlika

Za stanovnike kotlina i riječnih dolina, ova tranzicija će biti gotovo neprimjetna zbog konstantne sive nebeske mase. Međutim, ključna razlika u odnosu na kataklizmične najave leži u temperaturama.

– S izuzetkom prva dva dana ove radne sedmice, veći dio treće dekade mjeseca temperature zraka su malo iznad uobičajenih za ovo doba godine, tako da će većina dana imati vrijednosti temperatura zraka s pozitivnim predznakom – ističe Sladić.

Što se tiče februara, mjeseca u kojem strani modeli “vide” prodor sibirske hladnoće, Sladić ostaje oprezan i profesionalno suzdržan, odbijajući nagađanja.

– O februaru je još rano, za sada, bilo šta reći – zaključio je Sladić, ostavljajući prostor da se dugoročni modeli tek stabilizuju prije donošenja bilo kakvih zaključaka.

Avaz