Jedna osoba poginula u teškoj saobraćajnoj nesreći nakon slijetanja vozila u rijeku na području Kladnja

Jedna osoba je poginula u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na području Kladnja, potvrđeno je iz policijskih izvora.

Prema dostupnim informacijama, vozač je sletio vozilom u rijeku Drinjaču na lokalitetu Starić. Nakon nesreće uslijedila je višesatna borba za njegov život, ali je, nažalost, uprkos naporima spasilačkih i medicinskih ekipa, preminuo.

Na mjesto događaja odmah su upućeni pripadnici Ministarstva unutrašnjih polova Tuzlanskog kantona (MUP TK), vatrogasne jedinice te pripadnici Gorske službe spašavanja, koji su učestvovali u akciji izvlačenja i spašavanja.

Dežurna medicinska ekipa po dolasku je mogla samo konstatovati smrt stradalog.

Okolnosti koje su dovele do slijetanja vozila u rijeku bit će poznate nakon uviđaja i daljnje istrage nadležnih organa, piše Oslobođenje.

