U petak planska isključenja električne energije

Zbog planiranih radova na elektodistributivnoj mreži doći će do prekida u isporuci elčektrične energije na području Grada Srebrenika sutra, petak, (06.03.2026.) u naseljima:
Huremi, Mustafići, Zubovo Brdo i Špionica Gornja. Struje neće bit od 09:00-15:00 sati, saopšteno je iz ED Tuzla.

