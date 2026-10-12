Pale cijene goriva u BiH: Dizel znatno jeftiniji, pojeftinio i benzin

Dizel u Banjoj Luci pojeftinio i do 26 feninga po litru, a u Sarajevu za pet do deset feninga. Na pumpama očekuju daljnji pad cijena.



Cijene dizela na benzinskim pumpama u Banjoj Luci snižene su i do 26 feninga po litru, dok se pojeftinjenje bilježi i u Sarajevu. U pojedinim kompanijama navode da cjenovnike mijenjaju gotovo svakodnevno, u skladu s novim isporukama goriva.

Na jednoj banjalučkoj benzinskoj pumpi cijena običnog dizela pala je sa 3,86 na 3,62 KM po litru, odnosno za 24 feninga. U drugoj kompaniji dizel je pojeftinio sa 3,89 na 3,70 KM.

Radnik jedne benzinske pumpe rekao je za „Nezavisne novine“ da očekuje nastavak pada cijena. „Dizel će ići dolje još, to je 99 odsto“, kazao je.

Česte promjene cjenovnika

Iz jedne kompanije koja se bavi prodajom naftnih derivata također su potvrdili da snižavaju cijene goriva.

„Snižavaju se cijene. Mi praktično dnevno mijenjamo cijene, kako dođe nova isporuka“, rekli su za „Nezavisne novine“.

Pojeftinjenje dizela bilježi se i u Federaciji BiH. Prema jutrošnjim podacima iz aplikacije Federalnog ministarstva trgovine, cijene na pojedinim benzinskim pumpama u Sarajevu niže su za pet do deset feninga po litru.

Benzin blago poskupio

Litar dizela na sarajevskim pumpama sada košta od 3,59 do 3,79 KM.

Benzin je i dalje jeftiniji od dizela, ali se kod ovog goriva bilježi blagi rast cijena. Litar benzina košta od 3,29 do 3,57 KM.

IZVOR:FOKUS.BA