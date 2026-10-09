UIO: Odobreno 255 rješenja za povrat PDV-a na kupovinu prve nekretnine

Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) BiH odobrila je povrat PDV-a na prvu nekretninu u ukupnom iznosu od 4.019.141,62 KM, a od 16. septembra do 9. oktobra doneseno je 255 rješenja.

Od tog broja, 190 rješenja već je uručeno građanima, nakon čega su izvršene uplate na njihove račune. Za preostalih 65 rješenja u toku je postupak uručenja putem pošte.

Prema podacima UIO BiH, u Regionalnom centru Sarajevo donesena su 73 rješenja, u Banjoj Luci 70, Tuzli 67, a Mostaru 45.

Iz UIO BiH pojašnjavaju da brzina isplate zavisi i od načina preuzimanja rješenja. Građanima koji ga lično preuzmu u nadležnom regionalnom centru novac se uplaćuje već narednog dana.

Ako se rješenje dostavlja poštom, isplata slijedi nakon što UIO zaprimi povratnicu kao zakonski dokaz da je dokument uručen. Zbog toga građani u tom slučaju novac mogu očekivati nekoliko dana nakon prijema rješenja.

Iz UIO BiH navode da nastavljaju obrađivati pristigle zahtjeve te da će javnost sedmično obavještavati o broju izdatih rješenja.

Podsjećamo, proces povrata PDV-a na prvu kupljenu nekretninu zvanično je počeo 17. septembra, kada su rješenja uručena ženama iz Banje Luke i Doboja.