Drugo polugodište školske 2024/2025. godine u Federaciji Bosne i Hercegovine u Tuzlanskom kantonu počelo je jutros i trajat će do 13. juna ove godine. To znači da će nastava u školama trajati do 98 radnih dana.

Učenici su na raspustu ostali četiri sedmice prije nastavka školskih obaveza. Prema dostupnim podacima, osnovne škole u Tuzlanskom kantonu ove godine pohađa oko 34.000 učenika, dok srednje škole broje oko 14.000 učenika.