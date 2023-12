Počelo suđenje u slučaju smrti djevojčice Džene Gadžun

Na Kantonalnom sudu u Sarajevu danas je počelo suđenje doktorima optuženim u slučaju smrti djevojčice Džene Gadžun iz Kaknja.

“Gledam jučer Armin Berberović ulazi na glavna vrata suda i to sa lisicama na rukama. Neka, tako i treba. Podrška porodici ubijenih doktorica. Ali šta ovi “naši” nikada ne uđu, a Boga mi niti izađu na ta ista vrata suda? To se oni boje mene, Murisa, koga??? Ko im dozvoljava da ulaze i izlaze kroz službena vrata prostorije suda? Zašto im to advokati ne izlaze gdje i svi advokati? Šta mislite ko ste i šta ste, vi vredniji od nas koji stojimo ispred Suda i svih onih koji poštuju red Suda. Nadam se da će vam policija od četvrtka zabraniti kroz sve službene ulaze i izlaze. Nećete se zauvijek moći kriti. Usput ozdravi nam i doktorica, pa u četvrtak u 10 sati počinjemo tamo gdje smo stali peti put po redu”, napisala je Amila Gadžun na Facebooku.

Početak suđenja u slučaju “Gadžun” odgođen je više puta do sada.

Prošlog četvrtka (7. decembra) suđenje je odgođeno jer nije pristupila doktorica Jasmina Halimić.

Ročište je odgođeno i 16. novembra zbog bolesti sudije, a prije toga je odgođeno zbog nedolaska advokata jednog od optuženih ljekara. Čak je i jedno od ročišta za izjašnjenje o krivnji prekinuto i pomjereno jer je jednom od optuženih dr. Suadu Rožajcu pozlilo uoči ročišta kada ga je iz zgrade Suda odvezla Hitna pomoć.

Za smrt dvoipogodišnje Džene Gadžun optuženi su ljekari Suad Rožajac, Jasmina Halimić i Nina Jovanović.

Sve troje su nedavno pred Kantonalnim sudom negirali krivnju za optužbe koje su im stavljene na teret.

Džena Gadžun preminula je 14. novembra 2021. godine u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, šest dana nakon što su ljekari optuženi za njenu smrt, u stomatološkoj ordinaciji “Dr. Bejtović” obavljali “rutinsku” operaciju očnog kapka, tokom koje je došlo do komplikacija i srčanog zastoja, te pada u komu djevojčice, iz koje se nikad nije probudila.

N1