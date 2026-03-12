Na granici Srbije otkriveno više od 370.000 eura skrivenih u jakni

Službenici Granične policije Srbije, Carine Srbije i Frontexa, Evropske agencije za graničnu i obalsku stražu, zaplijenili su više od 374.000 eura neprijavljene gotovine na graničnom prijelazu Gradina, pronađene u jakni koja je bila prepravljena s tajnim pregradama, saopćeno je iz Frontexa.

Gotovina je otkrivena tokom rutinske kontrole vozila s njemačkim registarskim oznakama koje je iz Srbije išlo prema Bugarskoj.

Vozilo i dva putnika, 53-godišnji njemački državljanin i 56-godišnji turski državljanin, upućeni su na detaljniji pregled na osnovu strateške procjene rizika.

Pregledom vozača otkriveno je da je njegova jakna imala nekoliko ručno izrađenih unutrašnjih pregrada u kojima je bilo 195.000 eura. Dodatnim pregledom prtljaga pronađeno je još 179.000 eura i 7.500 dolara.

Vozač je izjavio da je novac namijenjen za kupovinu građevinskog materijala u Turskoj.

Prema pravilima Srbije i Evropske unije o kontroli gotovine, putnici moraju prijaviti iznose iznad zakonskog praga prilikom prelaska granice. Gotovinu su zaplijenili službenici Carine Srbije, a oba putnika su zadržana i protiv njih je pokrenuta krivična istraga.

Frontex raspoređuje službenike Stalne jedinice kako bi podržao nacionalne vlasti na graničnim prijelazima širom EU i u partnerskim zemljama, uključujući Srbiju.

Ilegalno prenošenje velikih količina neprijavljene gotovine ključni je faktor organiziranog kriminala, pranja novca i utaje poreza.

Propisi EU zahtijevaju da putnici koji ulaze ili izlaze iz EU prijave gotovinu od 10.000 eura ili više carinskim vlastima. Srbija primjenjuje ista pravila na svojim granicama u skladu sa obavezama iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između EU i Srbije.