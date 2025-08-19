Podrška projektima solarnih elektrana

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona raspisalo je javni konkurs za dodjelu sredstava privrednim društvima u privatnom vlasništvu koja planiraju realizirati projekte iz oblasti zaštite okoliša.

Predmet konkursa je sufinansiranje projekata ugradnje solarnih elektrana za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora. Na konkurs se mogu prijaviti privredna društva koja imaju sjedište i obavljaju djelatnost na području Tuzlanskog kantona, uz uslov da zapošljavaju najmanje deset radnika.

Maksimalni iznos sredstava koji se može dodijeliti po jednom projektu je 50.000 KM. Projekti se dostavljaju na posebnom obrascu i moraju sadržavati naziv, ciljeve i detaljan opis aktivnosti, specifikaciju troškova, rok realizacije te efekat na okoliš i stanovništvo. Uz prijavu je potrebno priložiti propisanu dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje uslova konkursa.

Prijave se predaju u Pisarnici Vlade Tuzlanskog kantona (Fra Grge Martića br. 8, Tuzla), s naznakom “Za Javni konkurs privrednim društvima u privatnom vlasništvu – ne otvarati”. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave konkursa u dnevnim novinama.

Konkurs i obrasci dostupni su na zvaničnoj stranici Ministarstva www.mpuzotk.gov.ba.