Do petka sunčano, a potom jake padavine

Bosnu i Hercegovinu očekuje toplo i suho vrijeme, uz pretežno vedro nebo i temperature koje će u južnim i središnjim dijelovima dostići i do 34°C. Na sjeveru i u planinskim krajevima biće nešto svježije, sa temperaturama između 25°C i 30°C. U petak slijedi promjena vremena sa jakim pljuskovima u većem dijelu zemlje, dok će Hercegovina ostati toplija i suvlja. Temperature narednih dana kretaće se između 19°C i 35°C, uz povremene udare vjetra tokom kišnih faza.

Tuzlanski kanton

Danas u Tuzlanskom kantonu pretežno vedro i toplo, sa temperaturama od 15°C u jutarnjim satima do 28°C tokom dana. U planinskim predjelima, poput Kladnja, mogući su blagi povjetarci, a padavine nisu predviđene. Tokom sedmice očekuje se promjenjivo vrijeme, s vrućim četvrtkom kada će temperature dostići 34°C. Već u petak slijede obilnije padavine, a subota i nedjelja donose umjerenije temperature između 25°C i 27°C. U drugom dijelu sedmice vrijeme će se stabilizirati uz temperature do 29°C.

vremenskaprognoza.ba