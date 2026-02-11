Srijeda, 11 Februara, 2026
NaslovnicaMAGAZINSPORT

Podrška Vlade TK reprezentaciji BiH pred duel sa Švicarskom

By admin
0
15

Premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić i ministar kulture, sporta i mladih TK Damir Gazdić razgovarali su danas sa predstavnicima Košarkaškog saveza Tuzlanskog kantona o organizaciji i podršci nastupu muške košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Fokus je bio na utakmici BiH – Švicarska koja će biti odigrana 27. februara u tuzlanskom Mejdanu.

Predstavnici Saveza podsjetili su premijera i ministra da se reprezentacija BiH nalazi u grupi sa selekcijama Turske, Švicarske i Srbije, te da je Košarkaški savez BiH donio odluku da se susret sa Švicarskom igra u Tuzli. Kako je istaknuto, riječ je o značajnom sportskom događaju koji dodatno potvrđuje ulogu Tuzle i Tuzlanskog kantona kao pouzdanog domaćina velikih takmičenja i susreta na reprezentativnom nivou. Na sastanku su naglašena prethodna pozitivna iskustva u organizaciji važnih utakmica u Tuzli, uključujući i ranije uspjehe reprezentacije ostvarene upravo pred domaćom publikom. Tehničku organizaciju utakmice provodit će Košarkaški savez Tuzlanskog kantona, u saradnji sa Košarkaškim savezom BiH i drugim nadležnim akterima.

Premijer Halilagić je poručio da će Vlada Tuzlanskog kantona, kao i do sada, biti snažna podrška našim reprezentativcima i sportskim savezima, uz jasnu opredijeljenost da se u okviru nadležnosti i mogućnosti pruži pomoć u realizaciji ovog sportskog događaja. Ministar Gazdić je također istakao značaj utakmice za promociju sporta, posebno za mlade sportiste i razvoj košarke u Tuzlanskom kantonu i Bosni i Hercegovini.

„Kada su u pitanju reprezentativni nastupi svih naših bosanskohercegovačkih selekcija na području Tuzlanskog kantona Vlada Tuzlanskog kantona je prije dvije godine zauzela strateški stav i predvidjela posebnu poziciju u budžetu, te rezervisala sredstva za podršku ovakvim događajima. Time našim reprezentativcima želimo poslati poruku da ćemo uvijek biti tu za njih, ali i savezima, da su sve naše reprezentacije uvijek dobrodošle da svoje utakmice igraju u Tuzli“, složili su se premijer Halilagić i ministar Gazdić.

Predstavnici Košarkaškog saveza TK zahvalili su na dosadašnjoj podršci Vlade TK, te izrazili uvjerenje da će utakmica 27. februara u Tuzli biti organizovana na visokom nivou, uz ambijent koji će biti dodatni podsticaj reprezentaciji BiH u kvalifikacionom ciklusu.

Ime saveza današnjem sastanku su prisustvovali predsjednik KSBiH Aid Berbić, predsjednik KSTK Jadran Lasetović i član Organizacionog odbora utakmice Nedim Ćudić.

Prethodni članak
Elvedina Muzaferija sutra vozi Super‑G na ZOI Milano Cortina 2026.
Naredni članak
Od petka skuplje cigarete, pogledajte nove cijene
admin

VIJESTI

Reklama

VELAS Mjenjacnica Srebrenik

SPORT

Učitati više

SREBRENIK VIJESTI

Učitati više

Najnovije vijesti

POPULARNE VIJESTI

SVE KATEGORIJE

RADIO Srebrenik

Radio Srebrenik - lokalni radio koji se sluša globalno svugdje u svijetu. Sve vijesti iz Srebrenika i okoline već 40 godina sa vama.

Pošaljite nam mail na : radiosrebrenik@yahoo.com

PRATITE NAS

© Radio Srebrenik - uz malu pomoć od Srebrenik.NETwork-a