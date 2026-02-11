Srijeda, 11 Februara, 2026
Od petka skuplje cigarete, pogledajte nove cijene

Uprava za indirektno oporezivanje BiH saopćila je da će od 13. februara na snagu stupiti nove maloprodajne cijene cigareta za nekoliko distributera.

Kako navode iz UIOBiH, zaprimili su zahtjeve za promjenu cijena od tri distributera.
Nove cijene cigareta koje distribuira Tvornica duhana Rovinj (TDR) primjenjivat će se od 13. februara, a najskuplje će iznositi 7,20 KM.
Iz kompanije Philip Morris BH najavili su izmjene cijena od 19. februara. Cigarete će u prosjeku poskupjeti za 20 feninga, a najskuplje će koštati sedam KM.

Nove cijene najavio je i distributer Nelt, čiji će cjenovnik biti u primjeni od 9. marta 2026. godine. Najskuplje cigarete ovog distributera po novim cijenama koštat će 29 KM.
Tuzlainfo.ba

