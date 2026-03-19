Vlada FBiH utvrdila nova pravila za dodjelu pomoći nakon nesreća

Vlada Federacije BiH donijela je danas, na prijedlog Federalne uprave civilne zaštite, Odluku o postupku i kriterijima za dodjelu jednokratne novčane pomoći općinama i kantonima za otklanjanje šteta nastalih od prirodnih i drugih nesreća.

Tom odlukom uređuju se postupak i kriteriji za dodjelu jednokratne novčane pomoći, koja ima karakter interventne pomoći (jednokratna pomoć) kantonima, gradovima i općinama, a u svrhu provođenja hitnih intervencija i otklanjanja šteta nastalih uslijed prirodnih i drugih nesreća, iz sredstava Federacije BiH koja su obezbijeđena za te namjene.

Jednokratna pomoć se dodjeljuje iz Budžeta Federacije BiH, u skladu sa odredbom člana 179. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, kao i iz sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća koja pripadaju Federaciji BiH na osnovu člana 180. istog zakona. O dodjeli jednokratne pomoći odlučuje Vlada Federacije BiH i Federalni štab civilne zaštite, na prijedlog Federalne komisije za procjenu štete.

U obrazloženju se navodi da se Odluka odnosi zbog unapređenja važećeg normativnog okvira kojim se uređuju postupci i kriteriji za dodjelu jednokratne novčane pomoći gradovima/općinama i kantonima u slučaju nastanka prirodnih i drugih nesreća, navodeći da se postojeća odluka pokazala nedovoljno preciznom. Također je navedeno da se donošenjem ove odluke unapređuje sistemska i koordinirana reakcija nadležnih organa u Federaciji BiH u stanju prirodne ili druge nesreće, te da se jača institucionalni kapacitet za pružanje pomoći jedinicama lokalne samouprave i kantonima u skladu sa stvarnim potrebama i prioritetima, a sve s ciljem zaštite života, zdravlja i imovine građana, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

IZVOR:AKTA.BA