Porezna uprava Federacije BiH je u petak, 3.10.2025. godine, provela 259 inspekcijskih nadzora na području Federacije BiH. Kontrolama su bili obuhvaćeni porezni obveznici koji obavljaju djelatnosti u oblasti ugostiteljstva, priređivanja igara na sreću klađenjem, građevine, trgovine, pekarstva i drugih uslužnih djelatnosti.

Cilj nadzora bio je provjera poštivanja zakonskih propisa, uključujući Zakon o Poreznoj upravi FBiH, Zakon o fiskalnim sistemima, Zakon o Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa, Zakon o doprinosima i druge porezne zakone, saopćeno je iz Porezne uprave Federacije BiH.

Prema preliminarnim rezultatima provedenih inspekcijskih nadzora u toku kontrola inspektori su zatekli 438 prijavljenih radnika i 86 neprijavljenih radnika ili 33,2%. Otkriveno je 12 objekata, ili 4,6 % koji su obavljali djelatnost bez odobrenja za rad nadležnog organa, 16 poreznih obveznika koji nisu imali instaliran fiskalni uređaj ili 6,1% i 81 poreznog obveznika koji nije evidentirao promet putem fiskalnog uređaja, ili 31,2%.

Zbog utvrđenih nepravilnosti: angažiranja neprijavljenih radnika, rada bez odobrenja nadležnog organa, neevidentiranja prometa putem fiskalnog uređaja i nepostojanja instaliranog fiskalnog uređaja zapečaćena su 22 objekata ili 8,5% i u 122 kontrole izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 298.500,00 KM.Porezna uprava FBiH provela 259 inspekcijskih kontrola i otkrila brojne nepravilnosti

Prema navedenim podacima, 47,1% kontrolisanih poreznih obveznika nije poslovalo u skladu sa zakonskim propisima.

Pregled izvršenih kontrola po kantonima

U Kantonu Sarajevo izvršeno je 60 kontrola u kojima je zatečeno 90 prijavljenih radnika, 9 neprijavljenih radnika, 2 objekta koja nisu imala odobrenje za rad nadležnog organa, 3 obveznika koji nisu imali instaliran fiskalni uređaj i 11 obveznika koji nisu evidentirali promet. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćeno je 6 objekata i u 15 kontrola izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 37.600,00 KM.

Na području Tuzlanskog kantona izvršeno je 40 kontrola u kojima su zatečena 124 prijavljena radnika i 8 neprijavljenih radnika, 2 objekta koja nisu imala odobrenje za rad nadležnog organa, 3 obveznika koji nisu imali instaliran fiskalni uređaj i 24 obveznika koji nisu evidentirali promet. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćena su 3 objekta i u 35 kontrola izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 78.050,00 KM.

U Zeničko-dobojskom kantonu izvršene su 44 kontrole u kojima su zatečena 62 prijavljena radnika,10 neprijavljenih radnika, 2 objekta koja nisu imala odobrenje za rad nadležnog organa, 2 obveznika koja nisu imala instaliran fiskalni uređaj i 14 obveznika koji nisu evidentirali promet. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćena su 3 objekta i u 21 kontroli izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 44.800,00 KM.

Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona izvršeno je 25 kontrola u kojima je zatečeno 35 prijavljenih radnika i 48 neprijavljenih radnika, 3 objekata koja nisu imala odobrenje za rad nadležnog organa, 3 obveznika koja nisu imala instaliran fiskalni uređaj i 9 obveznika koji nisu evidentirali promet. Zbog utvrđenih nepravilnosti 4 objekta su zapečaćena i u 15 kontrola izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 37.500,00 KM.

U Srednjobosanskom kantonu izvršeno je 28 kontrola u kojima je zatečeno 50 prijavljenih radnika, 7 neprijavljenih radnika, 1 objekt koji nije imao odobrenje za rad nadležnog organa, 1 obveznik koji nije imao instaliran fiskalni uređaj i 9 obveznika koji nisu evidentirali promet. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćen je 1 objekt i u 14 kontrola izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 48.350,00 KM.

U Zapadno-hercegovačkom kantonu izvršeno je 20 kontrola u kojima su zatečena 24 prijavljena radnika, 1 neprijavljeni radnik, 1 obveznik koji nije imao instaliran fiskalni uređaj i 4 obveznika koji nisu evidentirali promet. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćena su 2 objekta i u 9 kontrola izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 16.200,00 KM.

Na području Unsko-sanskog kantona izvršeno je 16 kontrola u kojima je zatečeno 19 prijavljenih radnika, 1 neprijavljeni radnik, 1 objekt koji nije imao odobrenje za rad nadležnog organa i 4 obveznika koji nisu evidentirali promet. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćen je 1 objekt i u 7 kontrola izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 14.000,00 KM.

U Kantonu 10 izvršeno izvršene su 16 kontrola u kojima je zatečeno 14 prijavljenih radnika, 1 neprijavljeni radnik,3 obveznika koji nijsu imali instaliran fiskalni uređaj i 4 obveznika koji nisu evidentirali promet. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćen je 1 objekt i u 7 kontrola izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 14.000,00KM.

Na području Posavskog kantona izvršeno je 6 kontrola u kojima je zatečeno 13 prijavljenih radnika, otkriven je 1 objekt koji nije imao odobrenje za rad nadležnog organa, 1 obveznik koji nije evidentirao promet. Zbog utvrđenih nepravilnosti u 2 kontrole izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 4.000,00 KM.

U Bosansko – podrinjskom kantonu izvršene su 4 kontrole u kojima je zatečeno 7 prijavljenih i 1 neprijavljeni radnik i 1 obveznik koji nije evidentirao promet. Zbog utvrđenih nepravilnosti u 2 kontrole izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 4.000,00 KM.

Porezna uprava Federacije BiH nastavlja s pojačanim inspekcijskim nadzorima na području Federacije BiH i u narednom periodu. Upozoravaju se porezni obveznici da su dužni uskladiti svoje poslovanje sa važećim zakonima. Zakonska obaveza svakog poreznog obveznika je da prijavi svakog radnika u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa, uredno evidentira sav promet putem fiskalnih uređaja i redovno izmiruje porezne obaveze u skladu s propisima, poručeno je iz Porezne uprave Federacije BiH.