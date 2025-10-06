Sutra zvanični početak grijne sezone u Tuzli

Tehnološka proba sistema daljinskog grijanja završava se danas a od sutra, 07.10.2025. godine počinje zvanična sezona grijanja za Grad Tuzlu i naselje Šićki Brod.

Tokom trajanja tehnološke probe sistem je ispitan u hladnom stanju, nakon čega je uslijedilo ispitivanje u toplom stanju. Utvrđeni su određeni problemi na mreži, koji su uspješno otklonjeni.

Trenutno su svi pokazatelji na sistemu u okviru tehničkih normi, te je sistem spreman za početak sezone grijanja 2025/2026.

U određenim objektima još uvijek postoje problemi na instalacijama centralnog grijanja, za čiju ispravnost su nadležni upravitelji objekata i vlasnici stambenih, odnosno poslovnih jedinica.

Dežurne ekipe „Centralnog grijanja“ d.d. Tuzla su na terenu i ulažu maksimalne napore u rješavanju i ovih problema, kako bi se osigurala uredna isporuka toplotne energije.