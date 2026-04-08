Tuzlanski kanton prvi u Bosni i Hercegovini uvodi edukativnu igru „Odiseja mira” u obrazovni sistem

UNFPA, Populacijski fond Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini, Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona i Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona danas su potpisali Memorandum o saradnji kojim se uspostavlja okvir za uvođenje mirovnog obrazovanja putem učenja zasnovanog na igri u osnovne i srednje škole Tuzlanskog kantona. Tuzlanski kanton je time postao prvi u Bosni i Hercegovini koji formalno uvodi edukativnu igru „Odiseja mira” u svoj obrazovni sistem, čime postaje primjer za ostala ministarstva obrazovanja u zemlji.

Memorandum su potpisali Justine Coulson, predstavnica UNFPA u Bosni i Hercegovini, Ahmed Omerović, ministar obrazovanja i nauke u Vladi Tuzlanskog kantona, i Izet Numanović, direktor Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona, na ceremoniji održanoj u Osnovnoj školi „Mejdan” u Tuzli. Potpisivanjem Memoranduma, svih 124 škola Tuzlanskog kantona dobiva priliku koristiti ovaj inovativni alat za mirovno obrazovanje u nastavi.

„Danas ne uvodimo nešto novo u škole – vraćamo nešto što već pripada mladima. Više od 1.500 učenika i nastavnika iz gotovo 60 škola oblikovalo je ovaj alat, unoseći svoje ideje, iskustva i glasove u svaki njegov dio. Tuzlanski kanton postavlja važan primjer – jer se promjena dešava upravo ovako: kada institucije pokažu put, kada se inovacija prihvati i kada se mladi stave u centar”, izjavila je Justine Coulson.

Ministar Omerović istakao je da ova saradnja otvara nove mogućnosti za učenike Tuzlanskog kantona, posebno u segmentu razvoja ključnih kompetencija potrebnih za savremeno društvo.

“Značajno je što smo uspostavili i zvaničnu saradnju sa UNFPA. Posebno će učenici Tuzlanskog kantona imati benefite od materijala koji je kreirao i razvio UNFPA. Ti materijali razvijaju kritičko mišljenje, kreativnost i uči učenike savremenim znanjima i vještinama, a koji su potrebni u savremenom dobu. Učenici će imati priliku da koriste ove materijale i da se razvijaju koristeći ih”, kazao je ministar Omerović.

„U okviru saradnje koju ovaj Memorandum omogućava, u škole se uvodi kooperativna edukativna igra koja ima za cilj animaciju cijelog odjeljenja u kreativnim postupcima, inovacijama i održivoj ekonomiji. Vjerujemo da će ovaj projekat, koji se finansira iz Fonda UN-a za izgradnju mira, biti prepoznat kao osnova za dalje okupljanje među učenicima i razmjenu kreativnih ideja”, izjavio je Izet Numanović, direktor Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona.

„Odiseja mira” je razvijena u okviru UNFPA Edukativnog laboratorija za učenje zasnovano na igri (EduLab), u saradnji s mladima iz preko 25 općina i gradova širom Bosne i Hercegovine. Ova igra ne podučava o miru – ona ga prenosi iskustvom. Kada i jedan igrač dospe na polje rata, igra se zaustavlja za sve. Za stolom nastane tišina. To je trenutak u kojem lekcija ne dolazi iz udžbenika, nego iz doživljaja.

„Kao nastavno sredstvo, ‘Odiseja mira’ omogućava socijalno-emocionalno učenje, potiče kritičko mišljenje i osnažuje mlade za mirovno djelovanje”, izjavila je Ivana Kešić, koja je dizajnirala igru.

„Igra ‘Odiseja mira’ je vrlo korisna za učenje o kulturnoj baštini i njenoj ulozi u ostvarivanju konstruktivnog dijaloga, boljeg međusobnog razumijevanja i uvažavanja. Voljela bih da primjerak ove igre bude dostupan u svim školama i školskim bibliotekama diljem BiH”, izjavila je Asja Beha, učenica Srednje ekonomsko-trgovinske škole u Tuzli.

Tokom ceremonije, učenici i učenice demonstrirali su primjenu igre, a prisutni nastavnici i nastavnice potpisali su zajedničku izjavu o posvećenosti odgojno-obrazovnom radu koji nove generacije podučava o miru i za mir. Memorandum o saradnji dio je projekta „Mladi za inkluziju, jednakost i povjerenje / Zbližimo se”, koji finansira Fond generalnog sekretara UN-a za izgradnju mira (PBF) uz sufinansiranje Ambasade Italije u Bosni i Hercegovini, u okviru inicijative Bando Balcani.