Potvrđena optužnica za napad na ekipu CIN-a u Brčkom

Osnovni sud Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (BiH) potvrdio je optužnicu protiv Goje Bogičević iz Brčkog zbog napada na novinarku i snimatelja Centra za istraživačko novinarstvo (CIN) u Brčko distriktu BiH.

Tužilaštvo Brčko distrikta BiH optužilo je Bogičević da je nanijela lakše tjelesne povrede te oštetila stvari novinarke i snimatelja CIN-a. Napad se desio krajem februara ove godine dok su snimali kadrove za priču, piše CIN.

Snimatelj je lakše povrijeđen, a napadači su pušteni nakon davanja iskaza policiji.

– Odmah po prvim saznanjima o ovom događaju Policija Brčko distrikta BiH pod nadzorom Tužilaštva Brčko distrikta BiH poduzela je hitne istražne radnje – saopćili su iz Tužilaštva.

Novinari su radili na istraživanju o brčanskom političaru i biznismenu Zoranu Kokanoviću, vlasniku stambenih, poslovnih objekata i kladionica koje su ovom prilikom snimali u brčanskom naselju Ilićka.

Tokom snimanja je iz zgrade izašla grupa ljudi u kojoj su bili članovi porodice Bogičević i uz povike zabranjivali snimanje njihovog objekta. Iako su se novinari predstavili i pokušali objasniti šta snimaju i zbog čega te da to čine sa javne površine, Bogičevići nisu htjeli razgovarati, već su ih fizički napali.

Trgali su bilješke iz ruku novinarke, oštetili joj torbu i oteli kišobran, vukli za jaknu, a snimatelju istrgnuli stativ kamere koji su pritom oštetili te pokušali oteti mobilni telefon. Snimatelj CIN-a je pri pokušaju da smiri tenzije, sačuva opremu i snimi događaj lakše povrijeđen.

Ročište je zakazano za 18. avgust 2025. godine kada će biti saslušana optužena Bogičević radi izdavanja kaznenog naloga. Radi se o skraćenom postupku sa mogućnošću izricanje novčane kazne.