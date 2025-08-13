“Eurobasket 2025 uz Arenu Sport: Navijači BiH gledat će Zmajeve uživo”

Dileme više nema. Navijači Bosne i Hercegovine moći će pratiti Eurobasket 2025 u TV prijenosu.

Kako je potvrđeno iz Arene Sport, ova TV kuća prenosit će najvažniji sportski događaj ovog ljeta.

Evropsko prvenstvo za košarkaše igrat će se od 27. augusta do 14. septembra, u četiri zemlje – Kipar, Finaska, Poljska i Latvija.

Na Eurobasket su se plasirale najbolje 24 reprezentacije Starog kontinenta. Među kojima je i Bosna i Hercegovina.

Zmajevi su smješteni u grupu C sa selekcijama Španije, Italije, Grčke, Gruzije i Kipra. Utakmice ove grupe igraju se u kiparskom Limassolu.