Predložena mjera pritvora za Semira Mujdanovića iz Gradačca

Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona je sudiji za prethodni postupak Općinskog suda u Kalesiji stavilo prijedlog za određivanje mjere pritvora za Semira Mujdanovića (35) iz Gradačca zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Istražitelji Uprave policije MUP-a TK, Sektora kriminalističke policije, su 6. oktobra 2026. godine u Kalesiji izvršili pretres osumnjičenog kada je kod njega pronađeno više pakovanja sa oko 400 grama opojne droge marihuana (Cannabis sativa) i oko 300 grama amfetamina pripremljene za dalju prodaju, kao i novac u iznosima od oko 6.300 KM i 5.400 eura. Nakon obavljenog pretresa osumnjičeni je lišen slobode u Kalesiji.

Po nalogu Tužilaštva i uz naredbu Općinskog suda Gradačac, policijski istražitelji su istog dana obavili pretres kuće, vikendice i automobila koje je koristio osumnjičeni u Gradačcu, kada je pronađeno više paketa sa materijom koja je predmet vještačenja, tri digitalne vage i drugi predmeti koji se dovode u vezu sa proizvodnjom i stavljanjem u promet opojnih droga.

Kada se obave potrebna vještačenja postupajući tužilac će proširiti istragu protiv osumnjičenog.

Policijski službenici su obavili kriminalističku obradu i uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu su Mujdanovića 7. oktobra predali u nadležnost Tužilaštva.

Sve potrebne istražne radnje su u toku.