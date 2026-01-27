Predsjedništvo BiH upozorava: BHRT pred gašenjem, zatražene hitne mjere za spas javnog servisa

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine usvojilo je zaključke o alarmantnom finansijskom stanju Javnog radiotelevizijskog servisa Bosne i Hercegovine (BHRT), upozorivši da je njegov opstanak ozbiljno ugrožen. Zaključci su doneseni na vanrednoj sjednici sazvanoj na prijedlog člana Predsjedništva BiH dr. Denisa Bećirovića.

Bećirović je u petak, 23. januara 2026. godine, uputio zahtjev za održavanje vanredne sjednice s jednom tačkom dnevnog reda – razmatranjem kritičnog finansijskog stanja BHRT-a, koje, kako je istaknuto, prijeti potpunim prekidom rada državnog javnog emitera.

Kršenje zakona i dug veći od 100 miliona KM

U usvojenim zaključcima Predsjedništvo BiH konstatuje da je sadašnja finansijska kriza BHRT-a posljedica kontinuiranog kršenja Zakona o Javnom radiotelevizijskom sistemu Bosne i Hercegovine, kao i drugih povezanih zakona, prvenstveno od strane Javnog radiotelevizijskog servisa Republike Srpske (RTRS).

Posebno je naglašeno da se zakon ne provodi u dijelu koji se odnosi na raspodjelu RTV takse, što je, prema navodima, dovelo do ogromnih finansijskih gubitaka za BHRT i akumuliranog duga u iznosu od 103,5 miliona konvertibilnih maraka.

Hitni zahtjevi prema Vijeću ministara i institucijama BiH

Predsjedništvo BiH pozvalo je Vijeće ministara BiH da hitno osigura dosljednu primjenu Zakona o javnom radiotelevizijskom sistemu BiH, s posebnim fokusom na zakonitu raspodjelu sredstava prikupljenih kroz RTV taksu.

Također je upućen jasan zahtjev nadležnim institucijama Bosne i Hercegovine da bez odlaganja preduzmu sve mjere iz svoje nadležnosti kako bi se osigurala prinudna naplata dugovanja u korist BHRT-a, čime bi se omogućilo stabiliziranje finansijskog poslovanja javnog servisa.

Interventna sredstva za sprječavanje gašenja BHRT-a

U zaključcima se dalje navodi da Predsjedništvo BiH poziva Vijeće ministara BiH, Parlamentarnu skupštinu BiH i druge nadležne institucije da donesu hitne odluke o osiguravanju interventnih finansijskih sredstava, iz raspoloživih izvora, kako bi se spriječio prestanak rada BHRT-a i omogućilo njegovo neometano i kontinuirano funkcioniranje.

Poseban akcenat stavljen je i na položaj zaposlenih u BHRT-u. Predsjedništvo zahtijeva da se hitno osiguraju sredstva za isplatu plata, doprinosa i svih prava iz radnog odnosa, u skladu s važećim zakonima i propisima.

Usvojeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja, a bit će objavljeni u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“.

Odluke Predsjedništva BiH dolaze u trenutku kada se BHRT suočava s najtežom krizom od osnivanja, a njihova realizacija u narednim danima mogla bi biti presudna za opstanak jedinog državnog javnog radiotelevizijskog servisa.

federalna.ba