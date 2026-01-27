Prevoznici drugi dan blokiraju teretne terminale zbog EES sistema i shengenskih ograničenja

Prevoznici iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije drugi dan blokiraju teretne terminale na graničnim prelazima prema zemljama EU zbog problema koje vozačima stvara novi Entry-Exit sistem (EES), ali i dugogodišnji problem ograničavanja boravka vozača na 90 dana unutar 180 dana u Shengenu, što prevoznici vide kao direktno ugrožavanje prava na rad.

Profesionalni vozači ističu da su izloženi neprihvatljivim pritiscima, uključujući hapšenja, deportacije i zabrane ulaska u prostor Schengena u trajanju od dva mjeseca do dvije godine. Tvrde da nova pravila ozbiljno ugrožavaju rad međunarodnih prijevoznika, produžuju zadržavanja na granicama i dodatno otežavaju ionako složene transportne procedure.

Konzorcij BH logistika, koji okuplja domaće prevoznike, zatražio je hitno institucionalno djelovanje Bosne i Hercegovine prema Evropskoj komisiji i svim ambasadama država članica EU akreditovanim u Bosni i Hercegovini zbog ograničavanja trajanja boravka profesionalnih vozača u zemljama Shengena.

Iz Vanjskotrgovinske komore BiH su upozorili da bi blokada granica mogla izazvati ozbiljne posljedice za domaću privredu i izvoz. Predsjednik VTKBiH Ahmet Egrlić je poručio da Komora podržava zahtjeve domaćih prevoznika, ali ne i radikalne mjere koje ugrožavaju protok roba.

BIHAMK jutros u redovnom izvještaju, također, navodi da je i dalje, zbog protesta prevoznika, blokiran saobraćaj teretnih motorih vozila na graničnim prelazima prema državama članicama Evropske unije. Napominju da taj protest ne utiče na putnički saobraćaj.

