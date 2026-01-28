Predstavljen bh. tim olimpijaca za ZOI Milano Cortina 2026

U prostorijama Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine danas je svečano predstavljen bh. olimpijski tim koji će Bosnu i Hercegovinu predstavljati na Zimskim olimpijskim igrama Milano Cortina 2026, koje će se održati od 6. do 22. februara 2026. godine.

Boje Bosne i Hercegovine na najvećoj svjetskoj sportskoj smotri branit će Elvedina Muzaferija, Strahinja Erić, Esma Alić, Marko Šljivić i Teodora Delipara.

Prisutnima se obratio predsjednik Olimpijskog komiteta BiH, prof.dr. Izet Rađo, koji je izjavio:

„Bosna i Hercegovina sutra na Olimpijske igre u Milano–Cortinu ne šalje samo sportiste, šalje karakter, upornost i dostojanstvo svojih ljudi. Naši olimpijci su ponos ove zemlje i najbolji dokaz da u Bosni i Hercegovini postoje talent, rad i vrhunski sportski potencijal.

Oni na Olimpijske igre ne odlaze zahvaljujući uređenom sportskom sistemu, već uprkos njegovom nepostojanju. To je činjenica koju dugujemo i sportistima i javnosti. Bosna i Hercegovina nema stabilan model finansiranja sporta, nema dugoročnu državnu sportsku strategiju i nema sistemsku brigu o sportistima tokom i nakon sportske karijere.

Upravo zato je njihov odlazak na Olimpijske igre još veći podvig. Ovi sportisti nisu proizvod sistema, oni su njegova savjest. Ne smiju biti heroji improvizacije niti zavisiti od entuzijazma pojedinaca. Država se ne mjeri riječima i čestitkama, nego sistemima koje gradi.

“Našim olimpijcima želimo sretan put, zdravlje i uspješan nastup. Oni su već pobjednici, jer su ostali uspravni tamo gdje bi mnogi odustali. Kao Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine, nastavit ćemo jasno i odgovorno govoriti istinu: Bosni i Hercegovini je hitno potreban funkcionalan, održiv i pravedan sportski sistem, ne zbog medalja, nego zbog djece, vrijednosti i budućnosti ove zemlje.

Cijela Bosna i Hercegovina je uz svoje olimpijce“, poručili su iz OK BiH.