Četvrtak, 29 Januara, 2026
NaslovnicaSREBRENIKSERVISNE INFORMACIJE

Servisne informacije: Danas planska isključenja električne energije

By admin
0
139

POLICIJA –U protekla 24 sata na području Grada Srebrenika evidentirana su 2 krivična djela, nasilje u porodici i teška karđa.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljena su 63 pregleda, 7 pacijenata je nakon ukazane pomoći, sanitetskim vozilom prevezeno u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik nije imala intervencija.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođene su dvije djevojčice.

ELEKTRO – Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom danas, 29.01.2026. godine (četvrtak) u naselju Murati u vremenu od 09:00 do 15.00 sati.

VODOVOD – Obavještavaju se korisnici vode u naseljima : Falešići, Brnjičani i Crveno Brdo da se voda zbog povećane mutnoće ne može koristiti za piće.

Prethodni članak
Predstavljen bh. tim olimpijaca za ZOI Milano Cortina 2026
Naredni članak
Danas pretežno oblačno
admin

VIJESTI

SERVISNE INFORMACIJE

Učitati više

SREBRENIK VIJESTI

Učitati više

Najnovije vijesti

POPULARNE VIJESTI

SVE KATEGORIJE

RADIO Srebrenik

Radio Srebrenik - lokalni radio koji se sluša globalno svugdje u svijetu. Sve vijesti iz Srebrenika i okoline već 40 godina sa vama.

Pošaljite nam mail na : radiosrebrenik@yahoo.com

PRATITE NAS

© Radio Srebrenik - uz malu pomoć od Srebrenik.NETwork-a