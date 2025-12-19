Servisne informacije: Bez grijanja korisnici spojeni na gradsku toplanu, pojedina naselja bez struje

POLICIJA – U protekla 24 sata na području Grada Srebrenika dogodila se 1 saobraćajna nezgoda u kojoj nije bilo povrijeđenih lica. Juče su službenici PS Srebrenik intervenisali u pregledu školskih dvorišta, a vezano za dojavu o postavljenim eksplozivnim napravama.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljeno je 95 pregleda i 4 kućne posjete, 1 pacijent je nakon ukazane pomoći, sanitetskim vozilom prevezen u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik nije imala intervencija.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je devet beba, tri djevojčice i šest dječaka.

ELEKTRO –Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom danas 19.12.2025.godine (petak) na području Grada Srebrenika u naseljima:

– u dijelu naselja Špionica kod Tovilišta – Bingo farme u vremenu od 09:00 do 11:30 sati,

– u naselju Tinja – Nacional u vremenu od 12:00 do 14:30 sati,

– u naselju Markuše u vremenu od 09:00 do 13:00 sati,

– u naselju Bjelave u vremenu od 09:00 do 13:00 sati.

KOMUNALNO – Obzirom da juče (18.12.2025.godine)nije završena sanacija kvara na kotlu, JKP 9. Septembar obavještava korisnike Gradskog grijanja da se obustava isporuke toplotne energije nastavlja i danas.

U Srebreniku vedro uz ugodna 3 stepena Celzijusa.