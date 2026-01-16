Petak, 16 Januara, 2026
NaslovnicaSREBRENIKSERVISNE INFORMACIJE

Servisne informacije: Voda s pojedinih lokalnih vodovoda nije za piće

By admin
0
256

POLICIJA – Protekla 24 sata na području Grada Srebrenika bila su potpuno mirna.
HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljeno je 68 pregleda pregleda, 1 terenska intervencija i 1 kućna posjeta, 2 pacijenta su nakon ukazane pomoći, sanitetskim vozilom prevezen u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik gasila je požar na reklamnom panou u Dreniku.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je devet beba, tri djevojčice i šest dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođena je jedna djevojčica.

ELEKTRO – Nema najavljenih prekida u isporuci električne energije.

VODOVOD – Obavještavaju se korisnici lokalnih vodovoda Falešići, Brnjičani, Crveno Brdo i Straža da se voda, zbog povećane mutnoće, NE može koristiti za piće.

Danas u Srebreniku očekuje se vedro i suho vrijeme tokom cijelog dana, bez značajnih padavina. Temperature će se kretati od -1°C u ranim jutarnjim satima do 9°C poslijepodne. Vjetar će biti slab do umjeren, s udarima do 3 m/s. Obucite toplu zimsku odjeću, jer će jutro biti hladno, a preporučuje se slojevito odijevanje kako biste se prilagodili dnevnim temperaturnim razlikama. Večeras i noću očekuje se mraz, pa budite oprezni na mogućnost poledice na cestama.

Prethodni članak
Premija po litru mlijeka u FBiH uskoro veća za minimum 15 feninga
Naredni članak
Danas oblačno, popodne više sunca, biometeorološke prilike povoljne
admin

VIJESTI

SERVISNE INFORMACIJE

Učitati više

SREBRENIK VIJESTI

Učitati više

Najnovije vijesti

POPULARNE VIJESTI

SVE KATEGORIJE

RADIO Srebrenik

Radio Srebrenik - lokalni radio koji se sluša globalno svugdje u svijetu. Sve vijesti iz Srebrenika i okoline već 40 godina sa vama.

Pošaljite nam mail na : radiosrebrenik@yahoo.com

PRATITE NAS

© Radio Srebrenik - uz malu pomoć od Srebrenik.NETwork-a