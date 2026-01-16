Servisne informacije: Voda s pojedinih lokalnih vodovoda nije za piće

POLICIJA – Protekla 24 sata na području Grada Srebrenika bila su potpuno mirna.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljeno je 68 pregleda pregleda, 1 terenska intervencija i 1 kućna posjeta, 2 pacijenta su nakon ukazane pomoći, sanitetskim vozilom prevezen u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik gasila je požar na reklamnom panou u Dreniku.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je devet beba, tri djevojčice i šest dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođena je jedna djevojčica.

ELEKTRO – Nema najavljenih prekida u isporuci električne energije.

VODOVOD – Obavještavaju se korisnici lokalnih vodovoda Falešići, Brnjičani, Crveno Brdo i Straža da se voda, zbog povećane mutnoće, NE može koristiti za piće.

Danas u Srebreniku očekuje se vedro i suho vrijeme tokom cijelog dana, bez značajnih padavina. Temperature će se kretati od -1°C u ranim jutarnjim satima do 9°C poslijepodne. Vjetar će biti slab do umjeren, s udarima do 3 m/s. Obucite toplu zimsku odjeću, jer će jutro biti hladno, a preporučuje se slojevito odijevanje kako biste se prilagodili dnevnim temperaturnim razlikama. Večeras i noću očekuje se mraz, pa budite oprezni na mogućnost poledice na cestama.