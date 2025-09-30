Utorak, 30 Septembra, 2025
NaslovnicaVIJESTIBIH I SVIJET

Preminuo novinar Slobodan Vasković

By admin
0
89

Banjalučki novinar i bloger Slobodan Vasković preminuo je u 63. godini.

Vasković je preminuo u Beogradu, a vijest o njegovoj smrti objavljena je na njegovom službenom nalogu.
Vasković je poznat po istraživačkom radu i nepokolebljivoj kritici vlasti u Bosni i Hercegovini, naročito u Republici Srpskoj. Vijest o njegovoj smrti potresla je novinarsku zajednicu i širu javnost.

Vasković je rođen 1962. godine u Sarajevu.

Od 2001. do 2009. bio je direktor i glavni urednik magazina Patriot, nakon čega preuzima uređivanje magazina Stav. Širu javnost u BiH i regionu osvojio je svojim angažmanom u emisiji “60 minuta” Federalne televizije, a od 2011. djelovao je kao nezavisni bloger, objavljujući brojne tekstove o korupciji, organizovanom kriminalu i zloupotrebama vlasti.

Posebnu pažnju javnosti privukao je tokom praćenja slučaja ubistva Davida Dragičevića, kada je iznosio tvrdnje o prikrivanju dokaza i zloupotrebi policijskih struktura. Istraživao je i aferu kiseonik u Univerzitetsko-kliničkom centru RS, kao i niz afera povezanih s političkim vrhom.

Njegov oštar stil i spremnost da javno prozove moćnike donijeli su mu ugled beskompromisnog novinara, ali i učestale prijetnje i pritiske. Zbog sigurnosnih razloga jedno vrijeme je boravio izvan Bosne i Hercegovine.

Slobodan Vasković ostat će upamćen kao jedan od najkontroverznijih i najhrabrijih glasova bosanskohercegovačkog novinarstva, čovjek koji je svoje tekstove pretvorio u hroniku borbe protiv korupcije i kriminala.

Detalji o komemoraciji i sahrani bit će naknadno objavljeni.

Prethodni članak
Tuzla spremna za novu sezonu grijanja
Naredni članak
Planska isključenja električne energije
admin

VIJESTI

Najnovije vijesti

Učitati više

Najnovije vijesti

POPULARNE VIJESTI

SVE KATEGORIJE

RADIO Srebrenik

Radio Srebrenik - lokalni radio koji se sluša globalno svugdje u svijetu. Sve vijesti iz Srebrenika i okoline već 40 godina sa vama.

Pošaljite nam mail na : radiosrebrenik@yahoo.com

PRATITE NAS

© Radio Srebrenik - uz malu pomoć od Srebrenik.NETwork-a