Preminuo novinar Slobodan Vasković

Banjalučki novinar i bloger Slobodan Vasković preminuo je u 63. godini.

Vasković je preminuo u Beogradu, a vijest o njegovoj smrti objavljena je na njegovom službenom nalogu.

Vasković je poznat po istraživačkom radu i nepokolebljivoj kritici vlasti u Bosni i Hercegovini, naročito u Republici Srpskoj. Vijest o njegovoj smrti potresla je novinarsku zajednicu i širu javnost.

Vasković je rođen 1962. godine u Sarajevu.

Od 2001. do 2009. bio je direktor i glavni urednik magazina Patriot, nakon čega preuzima uređivanje magazina Stav. Širu javnost u BiH i regionu osvojio je svojim angažmanom u emisiji “60 minuta” Federalne televizije, a od 2011. djelovao je kao nezavisni bloger, objavljujući brojne tekstove o korupciji, organizovanom kriminalu i zloupotrebama vlasti.

Posebnu pažnju javnosti privukao je tokom praćenja slučaja ubistva Davida Dragičevića, kada je iznosio tvrdnje o prikrivanju dokaza i zloupotrebi policijskih struktura. Istraživao je i aferu kiseonik u Univerzitetsko-kliničkom centru RS, kao i niz afera povezanih s političkim vrhom.

Njegov oštar stil i spremnost da javno prozove moćnike donijeli su mu ugled beskompromisnog novinara, ali i učestale prijetnje i pritiske. Zbog sigurnosnih razloga jedno vrijeme je boravio izvan Bosne i Hercegovine.

Slobodan Vasković ostat će upamćen kao jedan od najkontroverznijih i najhrabrijih glasova bosanskohercegovačkog novinarstva, čovjek koji je svoje tekstove pretvorio u hroniku borbe protiv korupcije i kriminala.

Detalji o komemoraciji i sahrani bit će naknadno objavljeni.