Tuzla spremna za novu sezonu grijanja

U Termoelektrani „Tuzla“ održan je sastanak na kojem je potvrđeno da je sistem daljinskog grijanja grada spreman za predstojeću sezonu 2025/2026. Predstavnici proizvođača, distributera i Grada Tuzla razgovarali su o završnim aktivnostima koje prethode početku grijanja.

Direktorica „Centralnog grijanja“ d.d. Tuzla, dr. sci. Nermina Babajić, zajedno s gradonačelnikom Tuzle, dr. sci. Zijadom Lugavićem, naglasila je da su svi planirani radovi na mreži i objektima završeni u skladu s tehničkim standardima. Trenutno se provode završna ispitivanja i zapunjavanje vrelovoda, što će omogućiti početak tehnološke probe sistema. Ovaj korak je važan jer se kroz njega testira sigurnost i funkcionalnost kompletnog lanca snabdijevanja.

Direktor Termoelektrane „Tuzla“ Fuad Muminović potvrdio je da proizvodni pogon ima dovoljne rezerve energenata i da je spreman za stabilnu isporuku toplotne energije tokom cijele sezone. Time je osiguran kontinuitet između proizvodnje i distribucije, što je ključno za redovno funkcionisanje grijanja.

Gradonačelnik Lugavić naglasio je značaj koordinacije svih učesnika u procesu i podsjetio da Grad Tuzla, kao osnivač, ostaje partner i oslonac u održavanju stabilnog sistema daljinskog grijanja.

Na sastanku je zaključeno da upravo ovakav zajednički pristup Termoelektrane „Tuzla“ i „Centralnog grijanja“, uz podršku Grada, stvara uslove za nesmetan početak nove sezone grijanja. RTV SLON