Predramazansko druženje u Srebreniku

S ciljem da djeci približi mubarek mjesec ramazana, Medžlis Islamske zajednice Srebrenik po četvrti put zaredom organizovao je predramazansko druženje, odnosno Ramazanski vozić.

U ovoj aktivnosti učestvovao je veliki broj djece i njihovih roditelja. Učesnici su prošetali gradom noseći zastavice i balone koje je obezbjedio MIZ Srebrenik, a djeci su podijeljenje i Ramazanske pratilice.

Nakon šetnje kroz grad, pripremljen je kulturno-zabavni program koji su otvorile Šejla Džaferović i Asja Mujčić. Šejla je proučila ašere, a Asja je pročitala prevod.

Recitaciju o ramazanu pripremila je Lamija Delić, a program je završen ilahijom “Ramazanska” u izvedbi Halime Vehabović.

Prisutnima se kratko obratio i ramazansku čestitku uputio glavni imam MIZ-a Srebrenik, Refik ef. Hodžić.

Da sve bude ovako svečano i lijepo, pobrinuli su se Odjel za brak i porodicu, Mreža mladih, Odjel za društvenu brigu i Aktiv vjeroučitelja MIZ Srebrenik.

Na kraju programa, kojim su na najljepši način izrazili radost zbog dolaska mubarek mjeseca ramazana, djeca su se počastila slatkišima i sokovima pripremljenim posebno za njih.