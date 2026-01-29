Proteklog vikenda u UKC Tuzla rođeno 37 beba

Na Klinici za ginekologiju i akušerstvo UKC Tuzla proteklog vikenda rođeno je 37 beba.

Klinika za ginekologiju i akušerstvo UKC Tuzla u posljednjih pet godina bilježi trend pada broja porođaja, koji je u prošloj 2025. godini blago zaustavljen.

Prema riječima načelnika Klinike za ginekologiju i akušerstvo UKC Tuzla, prim. dr. Adnan Babović, u proteklom vikendu u porodilištu UKC Tuzla rođeno je 37 beba, 13 djevojčica i 24 dječaka, te dodao da ove lijepe vijesti o broju porođaja istovremno prati i informacija o završnim radovima na prvoj faze rekonstrukcije i adaptacije porodilišta čime će se doprinijeti velikom unapređenju uslova za porodilje i novorođenčad.

“Realizacijom prve faze projekta, Klinika za ginekologiju i akušerstvo će dobiti moderni prostor od 700 m2 za 30 porodilja, koji će garantovati povećanu privatnost za porodilje. Ukupno je urađeno petnaest kompletnih sanitarnih čvorova sa tuš kabinama za tri jednokrevetne, osam dvokrevetnih i četiri trokrevetne sobe. U toku su pripreme za početak radova i na drugoj fazi koja podrazumjeva rekonstrukciju rađaonske sale i dječijeg boksa čime će se dobiti znatno funkcionalniji i savremeniji prostor, te će se unaprijediti kvalitet zdravstvene njege i podići standardi brige o porodiljama u cijelom Tuzlanskom kantonu”, rekao je prim. dr. Babović.