Održana 12. sjednica Gradskog vijeća Srebrenik

U Srebreniku je danas održana 12. redovna sjednica Gradskog vijeća sa rednim redom od 9 tačaka.

Najviše pažnje izazvao je prijedlog odluke o kreditnom zaduženju grada Srebrenika u okviru projekta “Modernizacija vodnih i sanitarnih usluga u Bosni i Hercegovini”, finansiranog od strane Međunarodne banke za obnovu i razvoj IBRD-Svjetska banka.

Planiran je kredit u iznos oko 1 milion KM, a sredstva bi se iskoristila za izgradnju druge komore u glavnom vodovodnom rezervoaru “Otava”, no međutim ovaj prijedlog nije dobio potrebnu dvotrećinsku podršku.

Na ovoj sjednici Gradskog vijeća potrebnu podršku dobio je prijedlog programa uređenja gradskog građevinskog zemljišta, kao i izvještaj o radu Gradskog vijeća za prošlu godine, te program rada za 2026. godinu.