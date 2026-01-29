Četvrtak, 29 Januara, 2026
NaslovnicaVIJESTISREBRENIK

Održana 12. sjednica Gradskog vijeća Srebrenik

By admin
0
10

U Srebreniku je danas održana 12. redovna sjednica Gradskog vijeća sa rednim redom od 9 tačaka.

Najviše pažnje izazvao je prijedlog odluke o kreditnom zaduženju grada Srebrenika u okviru projekta “Modernizacija vodnih i sanitarnih usluga u Bosni i Hercegovini”, finansiranog od strane Međunarodne banke za obnovu i razvoj IBRD-Svjetska banka.

Planiran je kredit u iznos oko 1 milion KM, a sredstva bi se iskoristila za izgradnju druge komore u glavnom vodovodnom rezervoaru “Otava”, no međutim ovaj prijedlog nije dobio potrebnu dvotrećinsku podršku.

Na ovoj sjednici Gradskog vijeća potrebnu podršku dobio je prijedlog programa uređenja gradskog građevinskog zemljišta, kao i izvještaj o radu Gradskog vijeća za prošlu godine, te program rada za 2026. godinu.

Prethodni članak
Proteklog vikenda u UKC Tuzla rođeno 37 beba
Naredni članak
Održana 53. sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona
admin

VIJESTI

SERVISNE INFORMACIJE

Učitati više

SREBRENIK VIJESTI

Učitati više

Najnovije vijesti

POPULARNE VIJESTI

SVE KATEGORIJE

RADIO Srebrenik

Radio Srebrenik - lokalni radio koji se sluša globalno svugdje u svijetu. Sve vijesti iz Srebrenika i okoline već 40 godina sa vama.

Pošaljite nam mail na : radiosrebrenik@yahoo.com

PRATITE NAS

© Radio Srebrenik - uz malu pomoć od Srebrenik.NETwork-a