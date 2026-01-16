Ministar Hrnjić u Gradačcu posjetio pogon u izgradnji za preradu mlijeka u prahu

Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kemal Hrnjić boravio je juče u radnoj posjeti Gradu Gradačcu gdje je održao sastanak s gradonačelnikom Hajrudinom Mehanovićem i obišao pogon za preradu mlijeka u prahu čija je izgradnja u toku.

Tokom sastanka razgovarano je o stanju i perspektivama poljoprivredne proizvodnje na području Gradačca, kao i o mjerama podrške koje Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva kontinuirano provodi s ciljem jačanja domaće proizvodnje i prerade.

U posljednje tri godine, poljoprivredni proizvođači i prerađivači s područja Gradačca ostvarili su ukupno 16,8 miliona KM podrške kroz različite programe i mjere Federalnog ministarstva, što potvrđuje opredijeljenost za ravnomjeran razvoj poljoprivrede i jačanje lokalnih kapaciteta.

Ministar Hrnjić je istakao da posebno raduje činjenica da se na području Gradačca realizuju nove investicije u savremene proizvodne pogone, poput pogona za preradu mlijeka u prahu, koji će doprinijeti stabilnosti mliječne proizvodnje, stvaranju dodatne vrijednosti i jačanju konkurentnosti domaće prehrambene industrije.

– Ovo je prva ovakva investicija u Federaciji BiH i predstavlja jedan od koraka u rješavanju problema s povremenim viškovima mlijeka na tržištu. Pružanjem mogućnosti prerade mlijeka u prahu, ovaj pogon osigurava stabilnost proizvođačima, smanjuje gubitke i jača cijeli sektor mlijekarstva. Cilj nam je da zadržimo trend rasta proizvodnje i prerade mlijeka, te ćemo u programu poticaja za 2026. podržati cijelu mliječnu industriju Federacije BiH da po potrebi suši mlijeko u pogonima u Gradačcu – kazao je ministar Hrnjić.

Mliječna industrija 99, investitor projekta, do sada je ostvarila podrške resornog federalnog ministarstva u iznosu većem od milion KM. Sredstva su u posljednjih pet godina uložena u izgradnju, proširenje i opremanje novih građevinskih objekata, kao i sufinansiranje aktivnosti na povezivanju privrednih društava za povezivanje ponude porodičnih poljoprivrednih gazdinstava i obrta u Federaciji BiH.

– Novi pogon za sušenje mlijeka ima kapacitet da dnevno osuši sto tona mlijeka od čega je moguće dobiti oko 8,5 tona praha. Vrijednost ove investicije je oko četiri miliona KM – kazao je rukovodioc proizvodnje u Mliječnoj industriji 99 Isad Djedović.

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva nastavit će pružati podršku projektima koji doprinose razvoju poljoprivredne proizvodnje, prerade i zapošljavanja, s ciljem jačanja domaće proizvodnje i ruralnog razvoja širom Federacije Bosne i Hercegovine, saopćeno je iz ovog ministarstva.