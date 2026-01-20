Prava učenika/studenata za vrijeme školovanja u inostranstvu

Odlukom o korištenju hitne zdravstvene zaštite učenika/studenata za vrijeme školovanja u inostranstvu, odnosno razmjeni učenika/studenata (“Službene novine TK“, broj: 7/22) utvrđeni su uvjeti, načni i postupak korištenja zdravstvene zaštite osiguranih lica Zavoda koji se nalaze na redovnom školovanju ili na razmjeni učenika/studenata u nekoj od država sa kojima Bosna i Hercegovina ima zaključen međunarodni sporazum o osiguranju.Osigurana lica mogu koristiti usluge hitne zdravstvene zaštite na osnovu izdatih dvojezičnih obrazaca.

Dvojezični obrasci se izdaju na period od: jedne školske godine za učenike na redovnom školovanju, jednog semestra akademske godine za studente na redovnom školovanju i za vrijeme trajanja razmjene, odnosno najduže u trajanju jedne školske/akademske godine za učenike/studente koji se nalaze na razmjeni.

Dvojezični obrasci se izdaju u poslovnici zdravstvenog osiguranja prema mjestu prebivališta na osnovu zahtjeva sa priloženom potvrdom o redovnom školovanju/studiranju i ocjenom zdravstvenog stanja (ne starije od 15 dana).

Učenici koji se nalaze na razmjeni, pored navedene dokumentacije trebaju dostaviti i dokaz da su upućeni na razmjenu u inostranstvo sa navedenim trajanjem razmjene.