U Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine, danas (20.01.2026. godine) je potpisan Sporazum o saradnji u oblasti obuke poreznih službenika između Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine i Direkcije za finansije Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Sporazum su potpisali dr. sci. Admir Omerbašić, rukovodilac Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine, po ovlaštenju Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, i Janja Geljić, direktorica Direkcije za finansije Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Polazeći od potrebe za kontinuiranom obukom i stručnim usavršavanjem poreznih službenika u Poreznoj upravi Federacije BiH i Direkciji za financije Brčko distrikta BiH, kao i od značaja pune i efikasne upotrebe svih raspoloživih stručnih kapaciteta Porezne uprave Federacije BiH, Sporazum je zaključen s ciljem uspješnog usvajanja i primjene najboljih iskustava u oblasti oporezivanja, te daljeg razvoja poreznih procedura, uz posebnu pažnju usmjerenu na unapređenje njihove praktične primjene.

Potpisivanje Sporazuma predstavlja značajan korak ka unapređenju profesionalnih standarda, efikasnijem radu poreznih organa i jačanju fiskalne discipline u Bosni i Hercegovini.