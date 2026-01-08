Putem kanala Vlade Federacije BiH “Zaštita radnika” do sada pristiglo 1.500 prijava građana

Putem platforme Vlade Federacije Bosne i Hercegovine „Zaštita radnika“, na kojoj radnici i građani mogu sigurno i anonimno prijaviti eventualne zloupotrebe u vezi ostvarivanja prava radnika u Federaciji Bosne i Hercegovine, do danas je zaprimljeno oko 1.500 prijava građana. Ova platforma dostupna je na službenoj web stranici Vlade Federacije BiH.

Vlada Federacije BiH omogućila je od kraja februara prošle godine ovaj siguran i jednostavan mehanizam putem kojeg radnici mogu prijaviti poslodavce koji ne uvažavaju njihova radnička prava. Platforma je u vrlo kratkom roku prerasla u snažan institucionalni prostor u kojem glas radnika, koji je godinama bio potiskivan i zanemarivan, danas ima težinu i proizvodi konkretne promjene.

Na platformi se evidentira kontinuiran priliv novih prijava što nedvosmisleno ukazuje na dugogodišnju prisutnost nepravilnosti u oblasti zaštite radničkih prava, ali i da su radnici konačno dobili pouzdan i siguran mehanizam institucionalne zaštite.

Analiza zaprimljenih prijava pokazuje da su radnici najčešće prijavljivali kršenja radničkih prava koja se odnose na obavezu vraćanja dijela plate nakon uplate na račun, isplatu dijela plate „na ruke“, zatim neisplaćivanje minimalne plate, kao i toplog obroka i naknade za prevoz, te neplaćanje doprinosa.

Sve zaprimljene prijave Vlada Federacije BiH dostavlja nadležnim institucijama, Poreznoj upravi Federacije BiH i Federalnoj upravi za inspekcijske poslove, koje u okviru svojih zakonskih nadležnosti provode inspekcijske nadzore. Tamo gdje su utvrđene nepravilnosti, naložene su mjere za njihovo otklanjanje i izrečene odgovarajuće kazne.

Ovim aktivnostima štite se prava radnika, ali i osigurava pravedno poslovno okruženje u kojem će poslodavci koji posluju u skladu sa zakonom i ispunjavaju svoje obaveze prema radnicima i državi biti zaštićeni od nelojalne konkurencije i nepravičnih tržišnih uslova.

Vlada Federacije BiH nastavit će s daljnjim unapređivanjem zaštite radničkih prava kroz jačanje inspekcijskih kapaciteta i međuinstitucionalne saradnje, te uz dodatno osnaživanje kontrolnih mehanizama. Cilj je i suzbijanje sive ekonomije koja se direktno odražava na plate radnika, penzioni i zdravstveni sistem, kao i na razvoj Federacije BiH.

Ovo je prvi saziv Vlade Federacije BiH koji odlučno i sistemski pristupa zaštiti radnika kroz uspostavu funkcionalnih mehanizama za brzu, sigurnu i efikasnu prijavu nepravilnosti. Pokretanjem platforme „Zaštita radnika“, intenziviranjem inspekcijskog nadzora i konkretnim institucionalnim djelovanjem, Vlada Federacije BiH jasno poručuje da se kršenje radničkih prava više neće tolerisati i da nijedna nezakonita praksa neće ostati bez posljedica, saopšteno je iz Vlade FBiH.