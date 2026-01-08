Snijeg otežao saobraćaj U BiH: Teretnjaci isključeni s više dionica

U većem dijelu zemlje prometuje se otežano i usporeno zbog snijega, a na dionicama u Hercegovini kolnici su suhi ili djelomično vlažni i skliski.

Jak vjetar mjestimice stvara snježne nanose na području zapadne i jugozapadne Bosne.

Obustavljen je promet za teretna vozila na dionicama Sarajevo – Rogatica (Romanija), Trnovo – Foča (Rogoj), Zvornik – Tuzla (Crni Vrh), Vlasenica – Sokolac (Han Pogled), Bosansko Grahovo – Drvar i Bosansko Grahovo – Resanovci.

Zbog oborenih stabala na kolniku obustavljen je promet na dionici Bosansko Grahovo – Strmica.

Obvezna je upotreba lanaca za teretna vozila na dionici Kupres – Bugojno preko prijevoja Koprivnica.

Dionicama cesta koje prolaze usjecima upozoravamo na moguće odrone kamenja i zemlje na kolnik.

Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da na put ne kreću bez zimske opreme.

Na dionici M-15 Livno – Šujica (Borova Glava) upozoravamo vozače na učestale izlaske divljih konja na cestu.

Na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni.

Na dionici M-17.5 Jablanica – Blidinje dozvoljen je promet za vozila do 3,5 t ukupne mase.

Zbog oštećenja kolnika na dionici M-17 Žepče – Maglaj (na lokaciji Ozimica) na mjestu spoja sa budućom petljom autoceste, promet se odvija usporeno.

Zbog izvođenja radova na dionici M-17 Zenica – Doboj (Donja Vraca – Liješnica), u vremenu od 09:00 do 19:00 sati (osim nedjelje), promet se odvija usporeno naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Zbog radova na dionici M-18 Dobro Polje – Miljevina u mjestu Sijeračke stijene, dolazi do polusatnih obustava prometa u vremenu od 07:30 do 17:00 sati.

Zbog oštećenja mosta na dionici Rogatica – Ustiprača, vozila do 30 tona ukupne dozvoljene mase prometuju naizmjenično jednim prometnim trakom, dok je za vozila preko 30 tona promet obustavljen.

Zbog izvođenja radova na dionici Dobro Polje – Miljevina (Sarajevo – Foča), promet se odvija usporeno naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Na dionici M-18 Brod na Drini – Šćepan Polje (granica BiH/CG) zabrana je prometa za teretna vozila, dok osobna vozila prometuju otežano.

Sporije odvijanje prometa zbog radova očekivati je na:

– M-6 Grude – Gorica,

– M-15 GP Osoje – Posušje, Vrhpolje – Ključ,

– M-17 Konjic – Jablanica (Donje Paprasko),

– M-17.1 Zavidovići – Vozuća,

– M-17.3 Buna – Stolac (Hodbina), ulaz u Neum,

– M-18 Olovo – Semizovac,

– M-20 Bileća – Trebinje (Žudojevići),

– R-425 Tromeđa – Služanj.

Zbog oštećenog mosta na dionici Rudo – GP Uvac, zabranjen je promet za teretna vozila maksimalnog osovinskog opterećenja preko 10 tona po osovini, dok je za ostala vozila brzina kretanja na mostu ograničena na 20 km/h.

U skladu sa zakonskim odredbama, do 01.04. na cestama u BIH, sva motorna vozila moraju posjedovati zimsku opremu.

Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.

Zbog loših vremenskih uvjeta u Hrvatskoj, na GP Izačić zabrana je prometa za teretna vozila sa prikolicom i tegljače.

Zbog registracije putnika po novom sustavu ulaska i izlaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.

Zbog oštećenja mosta granični prijelaz Brčko – Gunja otvoren je za osobna vozila mase do 3,5 tone.