Danas isplata socijalnih davanja

Obavještavamo zainteresovane korisnike da će Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona danas, 08.01.2026. godine (četvrtak) izvršiti isplatu sljedećeg oblika socijalnog davanja:
stalna novčana pomoć
podrška pronatalitetnoj politici.
