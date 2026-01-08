Četvrtak, 8 Januara, 2026
Danas isplata socijalnih davanja

Obavještavamo zainteresovane korisnike da će Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona danas, 08.01.2026. godine (četvrtak) izvršiti isplatu sljedećeg oblika socijalnog davanja:

stalna novčana pomoć
podrška pronatalitetnoj politici.

Putem kanala Vlade Federacije BiH "Zaštita radnika" do sada pristiglo 1.500 prijava građana
