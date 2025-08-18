Servisne informacije: Sutra brojna naselja bez struje

POLICIJA – U protekla 24 na području Srebrenika dogodilo se 5 saobraćajnih nezgoda u kojima je povrijeđeno 12 osoba.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik tokom vikenda obavljeno je 287 pregleda, 6 terenskih intervencija i 4 kućne posjete, 7 pacijenata je, sanitetskim vozilom, prevezeno u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik imala je 4 tehničke intervencije na dostavi vode.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je osam beba, dvije djevojčice i šest dječaka.

ELEKTRO – Za danas nema najavljenih prekida u isporuci električne energije na području Srebrenika. Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snadbijevanju električnom energijom na području Srebrenika u utorak 19. avgusta u svim naseljima od Ježinca do tunela u Ormanici u vremenu od 08:30 do 17:30 sati.

VODOVOD – Vodosnabdijevanje iz gradskog vodovodnog sistema se odvija po već utvrđenom rasporedu redukcije.

Danas u Srebreniku očekuje se sunčano i toplo vrijeme tokom cijelog dana, s temperaturama od 14°C ujutro do 24°C poslijepodne. Vjetar će biti umjeren, s udarima do 6,7 m/s. Nema aktivnih upozorenja za ovaj dan.