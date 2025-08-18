U narednim danima odmor od ljetnih vrelina

Jutros je umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Lokalno je kiša registrovana na istoku zemlje.

Danas će većinom preovladavati umjereno, prije podne prolazno i pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima slaba kiša ili lokalni pljusak u istočnim područjima. U poslijepodnevnim satima lokalnih pljuskova i grmljavine može biti na istoku i jugu Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 30°C, na jugu zemlje do 33°C.

U utorak 19.8.2025. u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15°C, na jugu zemlje do 20°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32°C.

U srijedu 20.8.2025. u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16°C, na jugu zemlje do 20°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 33°C.