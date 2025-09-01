Utorak, 2 Septembra, 2025
Uspješan nastup Šahovskog kluba “Srebrenik” – Prvo mjesto na 32. Ekipnom prvenstvu Šahovskog saveza FBiH

Na 32. Ekipnom prvenstvu Šahovskog saveza Federacije Bosne i Hercegovine igranom u Bihaću od 28.08 do 31.08.2025. godine, ekipa Šahovskog kluba “Srebrenik” osvojila je ubjedljivo prvo mjesto u Prvoj B ligi ŠSFBiH.
Kapiten Muhamed Omerčić, složio je kockice da su ostvarili historijski rezultat koji se ne pamti na ekipnim takmičenjima ŠSFBiH šahisti ŠK “Srebrenik” uspjeli su osvojiti prvo mjesto bez izgubljene partije, te ostvariti plasman u Prvu A ligu ŠS FBIH.

Ekipa je nastupila u sastavu
1. Mujagić Muhamed
2. Zahirović Zehrudin
3. Avdić Adnan
4. Iveljić Igor
5. Jovanović Darko
6. Mešić Ado
7. Omerčić Muhamed
8. Smajlović Nijaz
9. Muminović Šemsudin
Nadamo se da će ekipa postati stabilan prvoligaš uz podršku šire društvene zajednice, saopštili su iz Šahovskog kluba “Srebrenik”.

