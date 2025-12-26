Servisne informacije: U jučerašnjoj saobraćajnoj nezgodi povrijeđene tri osobe

POLICIJA – U protekla 24 sata na području Grada Srebrenika dogodile su se 2 saobraćajne nezgoda u kojima je jedno lice zadobolo teške, a 2 lica lakše tjelesne povrede. U nezgodi su učestvovala 3 PMV, na kojima je pričinjena znatna materijalna šteta.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljeno je 109 pregleda, 9 terenskih intervencija i 3 kućne posjete, 8 pacijenata je nakon ukazane pomoći, sanitetskim vozilom prevezeno u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik intervenisala je u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila juče na magistralnom putu u Srebreniku.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je šest beba, pet djevojčica i jedan dječak. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođena je jedna djevojčica i jedan dječak.

ELEKTRO – Za danas nema najavljenih prekida u isporuci električne energije.

Danas se u Srebreniku očekuje vedro i suho vrijeme tokom cijelog dana. Temperature će se kretati od -3°C u ranim jutarnjim satima do maksimalnih 3°C poslijepodne. Vjetar će biti slab do umjeren, s udarima do 3.8 m/s. Padavine nisu predviđene.