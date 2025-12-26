U narednim danima znatno hladnije vrijeme

U Tuzlanskom kantonu danas je hladno i vedro, bez padavina. Temperature će tokom dana varirati od -2°C u jutarnjim satima do 3°C u podnevnim satima, uz vrlo slab vjetar. Noću će temperature ponovo pasti ispod nule. U planinskim predjelima, poput Kladnja, moguća je nešto jača vjetrina.

Narednih sedam dana u TK očekuje se znatno pogoršanje vremena sa intenzivnim padavinama i jakim mrazom. Od subote, 28. decembra, do nedjelje, 4. januara, prognoziraju se obilne padavine, posebno u planinskim dijelovima (Kladanj) gdje će količine prelaziti 10 mm/dan. Temperaturni režim će biti vrlo nizak, sa dnevnim maksimumima od -8°C do -4°C i noćnim minimumima do -11°C. Upozorenje za obilne padavine i smetnje u saobraćaju važi od 31. decembra do 5. januara.

U narednih petnaest dana u Tuzlanskom kantonu očekuje se produženo razdoblje izuzetno hladnog i vlažnog vremena. Prva sedmica (do 4. januara) biće obilježena najintenzivnijim padavinama i najnižim temperaturama. U drugoj sedmici (5-9. januar) padavine će postepeno slabiti, ali će temperature ostati niske, sa noćnim mrazevima ispod -10°C u unutrašnjosti. Općenito, ovo razdoblje će karakterisati visoka vlažnost vazduha, magloviti dani i smetnje usljed zaleđivanja.

